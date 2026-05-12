Dai rifiuti alle scarse condizioni igieniche, sequestrato canile abusivo a Brindisi

Un canile del territorio brindisino è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’operazione condotta insieme ai funzionari del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi. La struttura, secondo quanto emerso dagli accertamenti, avrebbe continuato l’attività nonostante un’ordinanza comunale che ne disponeva il divieto di prosecuzione.

L’intervento è scattato durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio svolte dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Brindisi. Nel corso delle verifiche, i finanzieri hanno accertato che all’interno dell’area erano presenti ingenti quantitativi di rifiuti di varia natura, dalle deiezioni degli animali a imballaggi e materiali plastici, depositati direttamente sul terreno senza sistemi idonei di raccolta e smaltimento.

Secondo gli investigatori, la gestione dei rifiuti avveniva in assenza delle autorizzazioni previste, con un potenziale rischio di contaminazione e inquinamento ambientale dell’area circostante. Alla luce delle irregolarità riscontrate, le Fiamme Gialle e i funzionari Asl hanno proceduto al sequestro dell’intera struttura, estesa su una superficie complessiva di circa 5.690 metri quadrati, per impedire la prosecuzione dell’attività e l’aggravarsi delle conseguenze per ambiente e animali. Una persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Brindisi con l’accusa di gestione illecita di rifiuti, ai sensi del Testo Unico Ambientale, oltre che per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Nel corso dei controlli sono state inoltre trovate due persone impegnate a lavorare all’interno del canile: la loro posizione è ora al vaglio dei finanzieri per verificare eventuali ipotesi di lavoro irregolare o in nero. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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