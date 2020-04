Un nuovo carico di dispositivi di sicurezza, proveniente dalla Cina, è atterrato oggi pomeriggio all’aeroporto di Bari-Palese. Si tratta di 65 tonnellate di prodotti, tra questi 200mila tute sterile e 90mila calzari. L’aereo Boeing 747 è partito da Zhengzhou, i dispositivi sono stati comprati dalla Protezione civile della Regione Puglia.

“È un carico molto importante – spiega il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario – perché costituisce la scorta di sicurezza di dispositivi di protezione per tutto il sistema sanitario regionale, per fronteggiare la casistica attualmente in corso e per il futuro”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.