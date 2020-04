Come annunciato nei giorni scorsi, il quartiere Japigia si prepara ad accogliere nuovamente il mercato su strada di Santa Chiara, comunemente conosciuto come il mercato di via Pitagora. Probabilmente già dal 4 maggio.

“Per cercare di accogliere gli esercenti e fruitori nei migliori dei modi – spiega il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti – grazie alla collaborazione dell’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, stiamo intervenendo in diverse opere di manutenzione ordinaria rinviate da troppo tempo. Si prosegue con la disostruzione di tutte le caditoie fogna bianca e mista di via Pitagora e viale Japigia e la sostituzione dei tombini d’ispezione malmessi. Inoltre interverremo sui paletti posizionati sui bordi dei marciapiedi di via Pitagora, sono lì da tantissimi anni ma ora, con la nuova distribuzione dei banchi del pesce su questa strada, non sono più necessari. Tutte manutenzioni che saranno molto gradite anche dai residenti. La strada, a causa della presenza giornaliera del mercato, non poteva mai essere manutenuta in questa maniera accurata. La quarantena finalmente ci permette di realizzare questi importanti interventi, data la sospensione dell’attività mercatale”.

