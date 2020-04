“Metti la gamba su di me che ti piace”. Questa frase è stata pronunciata durante la diretta del Consiglio comunale di Barletta, trasmessa in streaming. Ad un certo punto tutti hanno ascoltato in sottofondo quelle che sembrano proposte piccanti. Ovviamente non sono mancati sorrisi, risate e tanto imbarazzo. Chi ha pronunciato quelle parole smorza interpretazioni “hot” e fa sapere che – come spiega la Gazzetta del Mezzogiorno – si sarebbe trattato solo di stare più comodi seduti sul divano.

Sulla questione è intervenuta anche la segreteria cittadina del Pd. “Quello che abbiamo ascoltato in occasione dell’ultimo consiglio comunale, per voce di un esponente dell’amministrazione – attaccano i componenti della segreteria cittadina del Partito democratico – è indegno e inaccettabile”.

