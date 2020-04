Oggi alle 21 i commercianti di Bari sono pronti ad accendere le loro insegne e le vetrine dei negozi. L’iniziativa, partita dalla Toscana, si è pian piano diffusa in tutta Italia. E a Bari l’adesione è di centinaia di attività.

“Adesso non possiamo più stare fermi – spiegano i commercianti .. bisogna agire. Oggi 28 aprile alle ore 21, invitiamo tutti i colleghi e gli artigiani della Città ad essere presenti nei loro negozi e nelle loro botteghe con le porte chiuse ma con le insegne illuminate e le vetrine accese. Scriveremo anche una lettera aperta al sindaco di Bari affinché possa prendere in considerazione il grido di dolore di tanti piccoli commercianti e artigiani ormai allo stremo delle residue forze economiche”.

“Dunque – si legge in una nota a firma di Nino Armenise, Fabrizio Cippone, Mariangela Catinella – non una protesta ma un’iniziativa supportata da nostre proposte, ripetiamo, inquadrate in un contesto normativo, che auspichiamo il sindaco di Bari possa accogliere per quanto di sua competenza e portare immediatamente a conoscenza del Presidente Conte condividendo e sostenendo le nostre ragioni”.

Anche Movimento Imprese Puglia parteciperà alla manifestazione nazionale “Risorgiamo Italia”, con l’accensione delle vetrine e una consegna virtuale delle chiavi delle attività al sindaco Antonio Decaro proprio per chiedere all’amministrazione di farsi portavoce della situazione di crisi in cui si trova l’intero settore del commercio.

I locali (pub, bar, ristoranti) chiedono di anticipare le aperture al 18 maggio e non al primo giugno, i negozi invece al 4 maggio (invece del 18 maggio).

