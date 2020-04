Oggi in Puglia i laboratori di analisi hanno rilevato 49 nuovi casi di contagio da coronavirus in Puglia su 1.838 tamponi referati e tre decessi. I nuovi contagi sono così suddivisi: 28 in provincia di Foggia, 16 nel Barese, 4 in provincia di Lecce e uno nel Brindisino. I tre decessi sono avvenuti uno in provincia Brindisi, uno nella Bat, uno in provincia Foggia. Complessivamente, sono 410 le persone morte, 692 i pazienti guariti, 449 i pugliesi ricoverati in ospedale e 1.829 quelli in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 58,496 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.029.

“Queste oscillazioni giornaliere – spiega il professore Pierluigi Lopalco, coordinatore della task force regionale – sono fisiologiche e prevediamo di continuare ad osservarle anche nei prossimi giorni. La nostra sorveglianza sul territorio è massiva, a fronte della ricerca attiva e tempestiva dei casi stiamo isolando tutti i focolai. Lo sforzo è quello di circoscrivere tutte le catene di contagio. Questi dati ancora una volta confermano il nostro forte messaggio a non abbassare la guardia”.

