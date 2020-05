Sul rischio chiusura dello store di H&M di Bari, in via Sparano, c’è una prima schiarita. Oggi c’è stata una videoconferenza tra la società e i sindacati e – secondo quanto riferisce UilTucs – c’è stata da parte dell’azienda un’apertura.+

“Dall’incontro di oggi – spiega il segretario regionale UilTucs, Giuseppe Zimmari – è emerso che il problema principale per quanto riguarda la sede di via Sparano, a Bari, è relativa al costo dell’affitto dell’immobile che la società ritiene non più sostenibile. Da parte del Comune di Bari c’è la volontà di rinegoziare, quindi nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti che potrebbe portare ad un ripensamento da parte della società sulla chiusura dello store di Bari. Una notizia importante per i 52 dipendenti e per tutto l’indotto”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.