Sono ricominciati i lavori allo stadio San Nicola con la sostituzione dei seggiolini sulle tribune. In particolare, dopo gli interventi della tribuna Est, questa volta il restyling interessa la Tribuna ovest superiore, porzione di stadio dove verranno rimpiazzate 6.986 sedute.

Nelle scorse settimane, prima del lockdown da coronavirus, gli operai della ditta Toscano di Bitonto hanno già installato 14mila sedute bianche e rosse con lo schienale di almeno 30 cm come indicato dalle normative della Lega Pro. L’intervento finanziato dal Comune con 700 mila euro proseguirà anche in tribuna ovest (5763 posti), a seguire tribuna stampa (circa 200 posti), curva nord (15.555 posti) e sud (14.301 posti).

“Finalmente – commenta l’assessore Pietro Petruzzelli – possiamo procedere con la sostituzione dei circa 7000 seggiolini della tribuna ovest. Prima però bisognerà fare dei lavori di ripristino, di sistemazione delle parti deteriorate degli spalti e di pulizia. Poi inizieremo a installare i nuovi seggiolini e cosi anche la tribuna ovest diventerà bella come la est”.

“I lavori, salvo ulteriori stop, procederanno spediti. Non vediamo l’ora di ritornare alla normalità. Pian piano ce la faremo e torneremo a riempire lo stadio per tifare la Bari, magari in una categoria superiore”, conclude Petruzzelli.

