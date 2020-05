Questa mattina la VI commissione consiliare, presieduta da Domenico Santorsola, ha affrontato in teleconferenza la vertenza H&M e la paventata chiusura dello store di via Sparano, a Bari. Erano stati i 50 lavoratori a chiedere l’audizione dopo la comunicazione della società della volontà di lasciare il capoluogo ed avviare contestualmente le procedure di Cig.

Da quanto emerso, il rischio chiusura è legato ai costi di affitto dell’immobile che ospita lo store, ritenuti elevati dalla società svedese. Grazie alla mediazione del sindaco di Bari Antonio Decaro è, però, in corso una trattativa tra H&M e i proprietari dell’immobile per una revisione del contratto di locazione. “Siamo felici per l’evoluzione positiva della vertenza, naturalmente la task force sull’occupazione della Regione e la stessa commissione restano vigili sugli sviluppi della vertenza”, ha commentato il presidente Santorsola.

