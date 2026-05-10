Bari, auto a tutta velocità e assenza di percorsi per pedoni: “A Palese rischiamo la vita ogni giorno”

Ancora disagi nelle strade periferiche della città, in particolare a Palese dove a un anno di distanza dalle prime segnalazioni, (molte erano state effettuate anche anni prima) alcune arterie vengono utilizzate come vere e proprie “piste da rally” mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni, ma anche degli amici a quattro zampe. Accade in particolare nei pressi dell’aeroporto, in via Gabriele D’Annunzio e nelle vie limitrofe dove, evidenziano i cittadini “mancano dossi e una segnaletica che permetta ai pedoni di passeggiare in sicurezza”.

Già nel maggio 2025 una residente aveva denunciato investimenti e rischi continui, in pochi giorni erano stati travolti e uccisi due gatti. Oggi, a distanza di dodici mesi, la strada ha visto solo un parziale miglioramento delle condizioni del manto, ma resta priva di interventi strutturali per la sicurezza. Le criticità riguardano diverse arterie della zona, tra cui via Gabriele d’Annunzio, via Macchie e via Lepore, trasformate di fatto in “corridoi ad alta velocità”. “Le auto continuano a passare a tutta velocità, senza alcun controllo – racconta una residente – qui non ci sono marciapiedi, né dossi, né segnaletica per chi va a piedi. È pericoloso ogni giorno”.

Un rischio amplificato dalla presenza costante di pedoni. La zona, infatti, è molto frequentata da turisti, c’è chi raggiunge a piedi il centro di Palese direttamente dall’aeroporto e chi alloggia nei numerosi B&B presenti nelle vicinanze. Di sera, spiegano i residenti, “la situazione diventa ancora più critica per la scarsa visibilità”. Negli ultimi mesi non sono mancati episodi che hanno sfiorato la tragedia in particolare sulla zona del ponte che però recentemente è stata ripulita e permette, almeno momentaneamente, di transitare nella zona dedicata ai pedoni.

Tra le ipotesi avanzate dai cittadini c’è anche quella di limitare o regolamentare il traffico in alcune strade, come via Lepore, ma la richiesta più immediata resta quella di interventi minimi e urgenti tra cui dossi rallentatori, segnaletica dedicata e misure per contenere la velocità. “Non chiediamo opere complesse – concludono i residenti – basterebbe poco per evitare il peggio. Ma così com’è, è solo questione di tempo. Sono anni che la zona è in queste condizioni”.

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