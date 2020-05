Fiamme alte e colonna di fumo nero tra i palazzi del quartiere Libertà di Bari. Nel primo pomeriggio si è propagato un incendio in via Giuseppe Sangiorgi, nei pressi del ponte Adriatico. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme pare siano divampate nei pressi della stazione di servizio presente sulla strada. Sul posto al momento sono al lavoro i Vigili del Fuoco. Il fumo nero dell’incendio è ben visibile da chilometri di distanza. Articolo in aggiornamento.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.