“Vedo tanti ragazzi in giro e mi chiedo se non sia il caso di aprire gli oratori con i dovuti protocolli sanitari per educare i ragazzi al rispetto del distanziamento sociale e delle regole. Non credo che in questa fase per sconfiggere il virus basta solo aspettare in casa. I virus, ogni virus si combatte con l’educazione”. Sono le parole di don Francesco Preite, il prete che al Libertà accoglie decine di bambini e ragazzini nell’area del Redentore.

“Dobbiamo convivere con la pandemia e dobbiamo educare ed educarci a questa convivenza gradualmente. Iniziamo a formare gli animatori ed i volontari per essere pronti ad educare le giovani generazioni alla fase 2 e alle fasi successive”, conclude.

