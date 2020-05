Il forte vento sta provocando danni e disagi in tutta Bari. Il Comune ha disposto la chiusura del cimitero monumentale di Bari La necropoli riaprirà non appena le condizioni meteo lo consentiranno.

In corso Benedetto Croce, tra via Laterza e via Bottalico, è crollata una finestra ma per fortuna non ha colpito nessuno. La strada è stata chiusa al traffico. Questa mattina una donna è morta dopo essere stata travolta da un tetto in lamiere che si è staccato per il vento.

