Bari, gli finisce una scheggia metallica nell’occhio: intervento gli salva la vista

Ha rischiato di perdere la vista dopo essere stato colpito all’occhio da una scheggia metallica mentre lavorava con una smerigliatrice in un cantiere edile. Un operaio di 60 anni è stato sottoposto a un delicato intervento di microchirurgia oculare nell’ospedale di Putignano, nel Barese, che gli ha salvato l’occhio.

L’incidente sul lavoro è avvenuto mentre l’uomo stava utilizzando l’attrezzo, una setola metallica lunga circa due centimetri e mezzo si sarebbe staccata improvvisamente, penetrando nell’occhio e provocando una grave lesione. La scheggia avrebbe infatti lacerato la retina causando una ferita corneale penetrante, un trauma alla cataratta e un’emorragia interna. Trasportato in pronto soccorso, il 60enne è stato immediatamente trasferito in sala operatoria, dove l’équipe del reparto di Oculistica ha eseguito una complessa serie di manovre microchirurgiche per estrarre il corpo estraneo e riparare la ferita alla cornea.

Successivamente i medici hanno proceduto alla rimozione del cristallino danneggiato, sostituito con uno artificiale, e infine a una vitrectomia per eliminare il coagulo di sangue interno e trattare con il laser le numerose lesioni retiniche provocate dalla scheggia. Secondo quanto riferito dalla Asl Bari, i controlli effettuati nelle ore successive all’intervento hanno evidenziato “una risposta clinica positiva e un iniziale quanto incoraggiante recupero delle funzioni oculari”. L’azienda sanitaria ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro, sottolineando la necessità di utilizzare adeguate protezioni per prevenire incidenti anche molto gravi nei cantieri e nelle attività manuali.

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