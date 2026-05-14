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Federalberghi, Francesco Caizzi riconfermato vicepresidente nazionale: “Riconoscimento importante per Bari”

Il commento del sindaco Vito Leccese

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Maggio 2026 - 17:08
caizzi
  • 2 min

Francesco Caizzi è stato riconfermato vicepresidente nazionale di Federalberghi. Il rinnovo dell’incarico è arrivato all’unanimità da parte del Comitato direttivo nazionale dell’associazione, su proposta del presidente Bernabò Bocca. Sulla riconferma è intervenuto anche il sindaco di Bari Vito Leccese, che ha parlato di “un riconoscimento prestigioso” per il territorio pugliese e per il lavoro svolto negli ultimi anni nel settore turistico.

“Si tratta di un riconoscimento prestigioso che premia il lavoro svolto in questi anni da Francesco Caizzi e che consolida ulteriormente il ruolo della Puglia nei luoghi in cui si definiscono le strategie nazionali per il turismo – commenta il sindaco -. Bari e il nostro territorio stanno vivendo una fase di crescita importante dal punto di vista turistico e culturale, frutto anche dell’impegno e della capacità di fare rete degli operatori del settore ricettivo”. Nel suo intervento Leccese ha richiamato anche le sfide che interessano il comparto turistico cittadino e regionale, dal tema delle infrastrutture ai collegamenti, passando per innovazione, qualità del lavoro e lotta all’abusivismo.

“Le sfide richiamate da Caizzi sono reali e riguardano da vicino anche il futuro della nostra città: infrastrutture moderne, collegamenti efficienti, qualità del lavoro, innovazione e contrasto all’abusivismo sono temi centrali per rendere il turismo sempre più sostenibile e competitivo. A Francesco Caizzi rivolgo i miei auguri di buon lavoro, nella convinzione che continuerà a rappresentare con competenza e visione le istanze di Bari, della Puglia e dell’intero Mezzogiorno”, ha concluso.

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