Per quasi due mesi sono rimasti in casa. Senza possibilità di uscire e di andare a scuola. Sono i bambini di Puglia e di tutta Italia. Che da un giorno all’altro non hanno potuto incontrare i loro compagni, i nonni, gli zii. Alcuni hanno reagito positivamente, altri hanno avuto crisi di pianto, facili arrabbiature, soprattutto i più piccoli, quelli che hanno più difficoltà ad esprimere i sentimenti.

Un gruppo di pediatri ha deciso quindi di studiarli proponendo un sondaggio per i genitori. Si chiama “Capiamo i bambini” e i promotori sono due pediatri de La Sapienza di Roma, dottor Salvatore Oliva e la dottoressa Giusy Russo, del dipartimento materno infantile e Scienze Urologiche, e il dottor Antonio Di Mauro, medico barese, specialista in pediatra e dottore di ricerca.