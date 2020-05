“Maniaco irrompe durante la videolezione e si masturba davanti ai bambini di una scuola elementare di Maglie, provincia di Lecce”. A dare notizia è il Quotidiano della Puglia che riporta come l’uomo si sia denudato davanti ai piccoli studenti. La dirigente ha presentato formale denuncia alla polizia postale che dato vita al fascicolo aperto in Procura per atti sessuali aggravati dalla presenza di minori e di accesso abusivo a un sistema informatico

L’uomo, come riferito nella denuncia della dirigente scolastica a il Quotidiano di Puglia, si è presentato una prima volta, per poi ritirarsi rapidamente. Al secondo ingresso si è manifestato con gli atti sessuali. Al momento, però, l’identità dell’uomo non è stata ancora scovata. La polizia postale sta cercando di risalire al dispositivo, ed al ip a questo attribuito, usato per inserirsi nella piattaforma “Collabora”. Per accedere è necessario l’invito attraverso il link inviato dal docente.

