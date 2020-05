Sono 399 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, cento in più rispetto a ieri. Ma il dato più significativo riguarda i morti: 39 nelle ultime 24 ore, ieri ne erano stati contati 115 e l’altro ieri 111. In Lombardia a causa del coronavirus sono morte 15.450 persone.

Sono i numeri principali del quotidiano bollettino diffuso dalla Regione. Torna ad aumentare il numero dei tamponi effettuati: 14.145, ieri ne erano stati fatti 12.162. I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono 402, decisamente meno di ieri (3.808). Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva: sono 8 in meno nelle ultime 24 ore (ieri -21). Cala anche il numero dei pazienti di Covid-19 ricoverati in altri reparti: 184 in meno (ieri -113).

