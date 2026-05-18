Bari: stadio San Nicola con un solo candidato, nominata la commissione giudicatrice

Una sola offerta sul tavolo e una commissione pronta a valutarla: è quella della Ssc Bari dei De Laurentiis﻿. Si entra nella fase decisiva della procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione dello stadio San Nicola di Bari: il Comune ha nominato oggi la commissione giudicatrice incaricata di esaminare le proposte pervenute.

La commissione è stata istituita nel rispetto dell’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici ed è presieduta da Pompeo Colacicco, direttore della ripartizione comunale Governo e Sviluppo strategico del territorio. Ne fanno parte anche Marisa Lupelli, direttrice della ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione, e Pietro Lucianatelli, dirigente della ripartizione Servizi finanziari. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a Michele Patrono, istruttore amministrativo finanziario presso la Stazione unica appaltante.

La nomina coincide con la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature. Dalla procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 è arrivata una sola offerta, che ha superato le verifiche amministrative preliminari ed è stata ammessa. Spetterà ora alla commissione valutarne la congruità. (Foto Ssc Bari)