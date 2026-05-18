LUNEDì, 18 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,427 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,427 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari: stadio San Nicola con un solo candidato, nominata la commissione giudicatrice

Ora toccherà valutare l'unica offerta arrivata dalla gara pubblica

Pubblicato da: redazione | Lun, 18 Maggio 2026 - 16:26
Stadio San Nicola
  • 22 sec

Una sola offerta sul tavolo e una commissione pronta a valutarla: è quella della Ssc Bari dei De Laurentiis﻿. Si entra nella fase decisiva della procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione dello stadio San Nicola di Bari: il Comune ha nominato oggi la commissione giudicatrice incaricata di esaminare le proposte pervenute.
La commissione è stata istituita nel rispetto dell’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici ed è presieduta da Pompeo Colacicco, direttore della ripartizione comunale Governo e Sviluppo strategico del territorio. Ne fanno parte anche Marisa Lupelli, direttrice della ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione, e Pietro Lucianatelli, dirigente della ripartizione Servizi finanziari. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a Michele Patrono, istruttore amministrativo finanziario presso la Stazione unica appaltante.
La nomina coincide con la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature. Dalla procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 è arrivata una sola offerta, che ha superato le verifiche amministrative preliminari ed è stata ammessa. Spetterà ora alla commissione valutarne la congruità. (Foto Ssc Bari)

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

A Bari arriva la Plastic Race:...

Oltre un milione e duecentomila chili di plastica e reti da...
- 18 Maggio 2026
Attualità

Policlinico di Bari, la denuncia: “Tamponi...

Tamponi uretrali e rettali eseguiti su una panca invece che su...
- 18 Maggio 2026
Dalla città

Bari punta a diventare Capitale Europea...

Un negozio che tiene accesa una strada, genera relazioni e rende...
- 18 Maggio 2026
Bari , Dalla città , Sport

Bari: stadio San Nicola con un...

Una sola offerta sul tavolo e una commissione pronta a valutarla:...
- 18 Maggio 2026