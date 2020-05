Un’iniziativa avviata in tutta Italia. Il wedding planner Angelo Garini e la sua società hanno deciso di offrire una consulenza gratuita per organizzare il matrimonio a tutte quelle coppie che lo hanno dovuto rinviare a causa dell’emergenza coronavirus. “Abbiamo deciso – spiega Angelo Garini – di mettere a disposizione la nostra consulenza ed il supporto di tutto il team, gratuitamente, per organizzare un matrimonio in ogni regione d’Italia, offrendo un progetto creativo ed il coordinamento per realizzarlo, oltre ad un affiancamento per tutto il percorso con assistenza personalizzata il giorno del matrimonio”. Le coppie interessate a partecipare al contest possono inviare richiesta a garini@gariniimmagina.com.

“L’idea nasce dalla volontà di fare qualcosa di concreto e utile per tutti quegli sposi che si sono trovati e che si stanno trovando in difficoltà con l’organizzazione del loro matrimonio, per la situazione nella quale ci troviamo – continua Garini – Con il mio team di professionisti, che si sono formati alla mia scuola e che risiedono in tutta l’Italia, siamo pronti a venire in soccorso a chi, in tempi normali, non avrebbe potuto farsi affiancare da un wedding planner, ma che ora ne sente quanto mai la necessità. Ecco quindi l’idea di un intervento professionale creativo e organizzativo, proposto senza che questo comporti alcun costo per gli sposi, per poter far sì che il sogno di un matrimonio nel 2020, si possa avverare”. L’idea sarebbe quella di seguire coppie che decidano comunque di sposarsi entro la fine dell’anno, al massimo entro l’inverno 20/21.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.