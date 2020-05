“Strade pedonali dove i pedoni (quasi) non possono più passare e dove non c’è lo spazio di 3.5 metri per il passaggio dei mezzi di soccorso. All’Umbertino. Ma chi da questi permessi?”. La denuncia è dei residenti del comitato di salvaguardia della zona Umbertina e riguarda le varie autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico dei locali.

Il sindaco Antonio Decaro ha garantito ai locali aree più ampie per sistemare tavolini e sedie, a causa degli spazi ridotti per le restrizioni del coronavirus. Ma per i residenti eventuali ampliamenti potrebbero diventare rischiosi e rendere difficile persino il passaggio dei mezzi di soccorso.

I residenti dell’Umbertino stanno chiedendo da tempo più controlli anche per ridurre gli assembramenti che si stanno presentando puntualmente e pericolosamente nella fase 2.

