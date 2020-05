Doppio incidente oggi a Bari, il primo è avvenuto in via Caldarola ad angolo con via Toscanini, nel rione Japigia, poco dopo le 13 e 30. Il secondo, invece, si è registrato vicino al rondò che porta al ponte Adriatico, in entrambi i casi è intervenuta la polizia locale.

Risultano esserci due feriti, dalle prime informazioni non dovrebbero essere gravi. Intervenuto anche il 118.

