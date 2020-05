Sono cominciati ieri gli interventi di rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione su otto strade del quartiere San Paolo: via Cagliari, via Campania, via Sassari, via Catanzaro, via Rosa Carlo, via Calabria, via Marie Curie e via Cosenza. Si tratta di un’area del quartiere, a ridosso della zona industriale, in cui la realizzazione degli impianti di illuminazione stradale risale a decenni fa.

Durante il sopralluogo congiunto effettuato da tecnici comunali e di Enel, finalizzato a coordinare i lavori comunali con quelli di Enel previsti nella stessa zona, sono state segnate le posizioni dei nuovi pali. Il cantiere, che rientra nell’appalto da un milione di euro assegnato ad ogni Municipio, è stato individuato in accordo con il presidente Nicola Schingaro e i consiglieri del Municipio III.

Questo intervento, nel corso del quale saranno installati 41 nuovi pali e complessivi 68 nuovi corpi illuminanti a led, risulta molto importante in quanto avverrà in contemporanea con altri lavori a cura di Enel, in particolare l’interramento delle linee elettriche che consentirà alla ditta incaricata dal Comune di stendere i corrugati del nuovo impianto con le allocazioni dei nuovi plinti portapalo.

Nell’ambito dello stesso appalto sono stati già ordinati i nuovi corpi illuminanti per numerosi interventi da effettuare su altre strade del Municipio: via de Ribera, viale Europa nel tratto compreso tra via Bruno Buozzi e viale delle Regioni e successivamente nel tratto che arriva a Lama Balice, strada San Girolamo, strada vicinale del Tesoro, il Villaggio del Lavoratore,via Van Westerhout nel tratto compreso tra la rotatoria e l’imbocco del waterfront, le strade interne di San Girolamo e Fesca e il tratto di via Bruno Buozzi che va dall’incrocio con viale Europa a quello con via Glomerelli, quest’ultimo a seguito del rifacimento dei marciapiedi e dell’esecuzione di due rotatorie di prossima esecuzione.

“Negli anni sono state tante le richieste dei residenti per la risoluzione di un problema annoso – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso – in quanto le linee aeree esistenti, unitamente agli apparati elettrici ubicati sui pali, soprattutto nei mesi estivi presentano gravi problemi di funzionalità con rumori tipici di un impianto obsoleto. I sistemi d’illuminazione, spesso in avaria, sono oggetto di frequenti interventi di manutenzione, che non riescono comunque a garantire i minimi standard qualitativi previsti dall’attuale normativa.

Peraltro la concomitanza con i lavori di Enel nella stessa zona ci consente di abbattere i costi e i tempi delle lavorazioni, riducendo contestualmente i disagi per i residenti. Questo cantiere, con più di 800 metri di nuove linee di distribuzione elettrica oltre ai nuovi quadri telecontrollati, garantirà un effetto luminoso e omogeneo con luce bianca a 3000 kelvin.

La nuova illuminazione, quindi, sta per arrivare non solo nei quartieri più centrali ma anche nelle zone più periferiche a dimostrazione dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso le periferie, che riguarda tanto l’illuminazione quanto la sicurezza”. Il completamento dei lavori è previsto agli inizi di luglio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.