Levante For 2026 a Bari: si arricchisce il programma con ospiti, attività e concerti

Sabato 30 e domenica 31 maggio la Fiera del Levante ospiterà “Levante For”, la manifestazione dedicata al fumetto, al gioco, all’animazione e alla cultura pop, divenuta punto di riferimento per gli appassionati.

L’edizione di quest’anno si presenta particolarmente ricca, con ospiti di rilievo, concerti, attività e aree tematiche che coinvolgeranno appassionati di tutte le età.

Tra i protagonisti dell’Area Fun spicca Letizia Ciampa, una delle voci più riconoscibili del doppiaggio italiano: sua la voce di Hermione Granger nella saga di Harry Potter, di Alice nel film di Tim Burton, di Daenerys Targaryen ne “Il Trono di Spade”, di Gabriella in “High School Musical”, di Susan nelle “Cronache di Narnia” e della più recente “Cassie in Euphoria”.

Il programma musicale prevede inoltre un doppio appuntamento il sabato con i talenti pugliesi Genkidama, con il loro concerto dedicato alle sigle dei cartoni animati, e Le Stelle di Hokuto, che proporranno lo spettacolo “Millennium Vibes” dedicato alla musica anni ’90 e 2000. La domenica Le Stelle di Hokuto torneranno sul palco con il loro classico live dedicato a cartoni animati, film e serie tv.

L’Area Fumetto si arricchisce di nuovi ospiti nazionali e internazionali. Per la prima volta a Bari arriva Federica Croci, illustratrice di “Riflessione Oscura”, storia scritta da Irene Marchesini su soggetto di Francesca Michielin e pubblicata nell’antologia “Supergirl: Il Mondo”, in uscita mondiale in concomitanza con il nuovo film dedicato all’eroina DC. Croci ha inoltre collaborato al fumetto e al gioco di ruolo Dhakajaar per Panini Comics.

Accanto a lei, altri nomi di spicco dell’illustrazione fantasy e del mondo dei giochi di ruolo e dei card game: Mirko Failoni, Fabio Porfidia, Davide Marescotti e Pietro Fascio, anch’egli per la prima volta a Bari.

Il programma delle attività si preannuncia ampio e trasversale: un’intera area sarà dedicata alle carte collezionabili, da Pokémon a One Piece, con tornei e negozi specializzati; spazio anche alle trottole Beyblade, tornate in grande auge, con un’area dedicata e attività per il pubblico. Per la prima volta sarà presente il Laboratorio Scacchistico Barese, punto di riferimento cittadino per la divulgazione del gioco degli scacchi.

Torna anche la GUNPLA Academy, in collaborazione con Akiba Gamers, con un laboratorio dedicato alla costruzione dei celebri model‑kit giapponesi.

Riconfermata infine la partnership con Mensa Italia, che avrà un’intera area dedicata alla divulgazione e ospiterà numerosi interventi nei due giorni di fiera.

È stata aperta la vendita dei biglietti sulla piattaforma VivaTicket. I ticket sono disponibili in prevendita online, alla biglietteria della Fiera del Levante e presso i rivenditori autorizzati. Sono previsti biglietti standard per adulti e bambini, abbonamenti per due giorni e, esclusivamente in biglietteria nei giorni dell’evento, riduzioni dedicate ai cosplayer, ai portatori di handicap e ai loro accompagnatori, oltre agli ingressi gratuiti per i bambini fino a sei anni.