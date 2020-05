Il maltempo, come previsto, si sta abbattendo su Bari e si segnalano già i primi disagi prodotti dalla pioggia battente: il sottopasso di via Larotella è stato chiuso al traffico perché reso impercorribile, in diversi punti della città vengono segnalati problemi alla circolazione e traffico rallentanto.

E domani, dalle 8 e per sei ore, è prevista un’altra ondata di maltempo, la Protezione civile ha fatto scattare una nuova allerta gialla.

