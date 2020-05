Dieci capoluoghi, da Bari a Torino, avranno a disposizione circa 30 milioni per mettere in campo misure anti-Covid.

Lo prevede il testo definitivo del decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che libera risorse vincolate e non utilizzate per un vecchio programma del Mise di interventi per superare, come si legge nella relazione, «la crisi di natura socio ambientale in limitate aree di degrado urbano». I Comuni interessati sono Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia. Roma e Napoli sono quelle che vedranno liberate più risorse (rispettivamente circa 10 e circa 9 milioni), mentre Firenze e Genova sono quelle che a suo tempo hanno utilizzato quasi tutti i fondi e ora potranno utilizzare circa 600 mila euro.

