Aggiornamento sul cadavere ritrovato in strada questa mattina in strada a San Pasquale. In un primo momento sembrava che fosse stato abbandonato da una auto in corsa. Poi le indagini della polizia hanno appurato che la donna sarebbe caduta dal balcone. Sul posto ci sono gli agenti della Squadra mobile con la Scientifica. Indagini in corso. Non si esclude nessuna ipotesi.

