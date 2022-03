Parcheggio abusivo su pista ciclabile. E’ accaduto a Bari, più precisamente in via Amendola, dove un’auto, nello specifico una Fiat 600, è stata parcheggiata nel mezzo del percorso dedicato alle due ruote, all’altezza dello spazio in cui è possibile effettuare inversione.

A segnalarlo i cittadini del gruppo “Bicicletta a Bari – Ciclisti Urbani Baresi”, che non hanno esitato a raccontare una dinamica spesso frequente in città. Al momento non si sa se la macchina è ancora parcheggiata sulla pista, la foto è stata pubblicata intorno alle 14 circa. “Ha fatto l’en plein – ha commentato un cittadino – blocco di pedoni e ciclisti con una sola manovra”. “Come in tutta la città” – ha commentato infine un altro, sottolineando che non è la prima volta che accade.

Foto Facebook

