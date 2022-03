Ha lavorato per alcuni mesi a Molfetta per poi trasferirsi ad Amsterdam da dove è scomparsa da sabato sera. Ore di apprensione per la 25enne spagnola Silvia Soriano Morente, che stava lavorando nella città olandese insieme al suo ragazzo, originario di Molfetta.

A diffondere le ricerche la polizia di Amsterdam. La ragazza è scomparsa sabato sera, vista per l’ultima volta alle ore 20:50 in una caffetteria vicino al Westerpark. “Siamo preoccupati per le sue condizioni e chiunque sia informato o l’abbia vista è pregato di contattarci al numero 0900 8844, anche in forma anonima al 0800 7000.” conclude l’annuncio delle forze dell’ordine. Altri contatti: +39 3311647381, +31 621331610, +31 683115423

