Sparatoria nel quartiere San Paolo di Bari. E’ quanto accaduto poco fa. Vittima Fabio De Marzo, 38enne con piccoli precedenti penali che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato raggiunto da quattro colpi di pistola alla gamba sinistra. L’uomo, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, sarà sottoposto ad intervento chirurgico. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Immediato l’intervento della Polizia che si trova sul posto per effettuare le indagini in merito a quanto accaduto. Notizia in aggiornamento…

