Un 48enne, pregiudicato, di Margherita di Savoia, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l’accusa di stalking ai danni della ex moglie. I due si trovavano in strada quando la donna ha chiesto aiuto ad una signora utilizzando il segnale utile per segnalare che si sta subendo una violenza domestica.

La signora ha chiamato i carabinieri che sono andati alla casa della coppia dove, una volta udite le urla provenire dall’appartamento, dopo aver bussato più volte senza ricevere risposta, hanno fatto irruzione all’interno per salvare la donna. Una volta all’interno, i militari, hanno bloccato il 46enne intento a colpire l’ex moglie, soccorrendo quest’ultima. La donna, seduta a terra in lacrime, aveva lividi ed escoriazioni al volto e in altre parti del corpo. La donna aveva già denunciato in passato il marito per stalking, sia nel 2019, sia nel 2020. Da fine febbraio il divieto di avvicinamento imposto al 46enne era stato revocato.

I due avevano deciso di provare a frequentarsi nuovamente, ma i comportamenti aggressivi dell’uomo non sono mai cessati. Quest’ultimo, fanno sapere gli investigatori “utilizzava spesso il pretesto della gelosia per sfogare sulla donna i propri stati di alterazione dovuti all’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti”.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.