“Sembra strano parlare di un nuovo spazio pubblico a poche ore dai primi atti vandalici nel nuovo Parco Rossani ma arrendersi farebbe solo il gioco di chi non ama la nostra città e ci vuole tutti soli e rinchiusi in casa”. E’ quanto dichiarato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un post pubblicato nelle scorse ore sui social in cui annuncia il proseguio del cantiere di quello che sarà il nuovo parco Maugeri, nel quartiere Libertà (foto in basso).

Il parco, in particolare, sorgerà su Corso Mazzini, lì dove un tempo sorgeva l’ex gasometro. L’area, ha sottolinato il sindaco, è stata bonificata, pertanto adesso si potrà procedere con la realizzazione dei pozzetti degli impianti per l’illuminazione e la videosorveglianza. Sono state realizzate inoltre le recinzioni perimetrali e gli accessi su via Napoli, su Corso Mazzini e su via Zampari.