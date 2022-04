Mercoledì 6 aprile alle 17.30 il rione Carrassi festeggerà la promozione del Bari in serie B con un evento in strada, organizzato dall’associazione La Formica, dall’as Giovanni Tiberini 1908 e dal II municipio. All’evento, oltre ad una rappresentanza di calciatori, parteciperanno Pasquale Loseto, ex calciatore del Bari degli anni 65-70; la scuola Calcio “Pro Calcio Bari”; l a società “Levante Azzurro di Bitritto”; la scuola calcio “Free Time”; la scuola calcio “Snupy”; la Asd Fesca Calcio Bari; la società di basket in carrozzina HBARI2003 con il presidente Gianni Romito. Attesi anche Claudio De Tommasi e Luigi Nicassio, ex calciatori del Bari.

Per l’occasione è stata emessa apposita ordinanza sul traffico: dalle ore 14.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino a termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Pasubio, ambo i lati, tratto compreso tra via Buccari e corso B. Croce. Dalle ore 17.00 alle ore 22.00 e, comunque, fino a termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulla via Pasubio, tratto compreso tra via Buccari e corso B. Croce.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.