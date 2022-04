Colombe e uova sono i simboli culinari delle festività di Pasqua. I rincari dei prezzi però hanno spinto tante famiglie, tra cui quelle baresi, a scegliere la produzione in casa di questi dolci. Ci si cimenta ai fornelli non solo per le tradizionali scarcelle (a forma di coniglio o colomba, molto apprezzate soprattutto dai bambini) ma anche per le uova di cioccolato.

Secondo il recente report del Sole 24 Ore, sulle stime di Bauli, rispetto all’anno scorso i costi di produzione salgono fino al 15%. Sugli scaffali però gli aumenti, “saranno inferiori per non scoraggiare troppo i consumatori”.

Ecco come realizzare delle uova di cioccolato casalinghe. Basta procurarsi uno stampo, della cioccolata e regalo da inserire all’interno. Gli stampi sono reperibili nei negozi di articoli per la casa o su internet. Prima di tutto bisogna far sciogliere il cioccolato nel microonde o a bagnomaria.

Una volta fuso dovrà essere versato nei due stampi di policarbonato e con l’aiuto di una spatola, fatelo aderire bene alle pareti facendo attenzione a fare uno strato omogeneo in tutta la superficie degli stampi. Quando il cioccolato si sarà rappreso, senza metterlo in frigo, si può inserire il regalo all’interno dell’uovo che dovrà essere sigillato con un leggero strato di cioccolato. Passare quindi alla fase di confezionamento secondo i giusti personali.

