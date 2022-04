Nel quadro delle attività volte al contrasto alla povertà educativa minorile, al centro del ventaglio di obiettivi del Progetto FARE – Futuro d’autore e selezionato da “Con i Bambini”, mercoledì 6 aprile 2022 sarà presentato il libro di Valeria Patruno “Io sono Libertà” – Scatole Parlanti Ed. presso l’Officina degli Esordi a Bari (via F. Crispi, 5) alle ore 18.

La povertà educativa, insidiosa quanto e più di quella economica, priva i bambini della possibilità di apprendere e sperimentare, di scoprire le proprie capacità, sviluppare le proprie competenze e coltivare i propri talenti. “E per conoscere un quartiere – sottolinea l’autrice – bisogna ascoltarlo. Ascoltare la strada, i pettegolezzi dei vicini, la verve dei commercianti, le bugie dei ragazzi all’uscita dalla scuola, il silenzio degli spazzini e i ricordi degli anziani seduti al sole”.

Pertanto, se è vero che la povertà educativa investe anche la dimensione emotiva, della socialità e della capacità di relazionarsi con il mondo, sarà interessante scoprire gli effetti in un quartiere, come il Libertà, che è una periferia incastonata nel centro urbano di Bari. A raccontarlo in prima persona, nel libro, c’è Deborah, che li è nata e ha deciso di viverci, muovendosi attraverso le strade, le trasformazioni, le brutture e le bellezze di quel luogo senza tenere nessuno per mano. Deborah che vive con la madre e con la nonna, senza sapere chi sia suo padre.

A dialogare con Valeria Patruno sarà don Giuseppe Russo – Salesiano Incaricato dall’Oratorio centro Giovanile “Redendore” di Bari, in un incontro moderato da Antonio V. Gelormini – Giornalista editorialista.

Il progetto FARE-Futuro d’autore è stato selezionato da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

