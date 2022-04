Discarica Martucci, rinvenuti rifiuti e telo impermeabilizzante a 4 metri di profondità in suolo esterno all’abbancamento durante gli interventi di monitoraggio nel terzo lotto. I sindaci di Mola e Conversano ne hanno dato comunicazione alla Procura della Repubblica. Durante lo svolgimento degli interventi di monitoraggio ambientale che il Comune di Mola di Bari ha appaltato e sta svolgendo all’interno del terzo lotto della discarica di Contrada Martucci, alla profondità di circa 4 metri dal piano di campagna, sono stati rinvenuti rifiuti di tipologia presumibile di rifiuti solidi urbani, oltre che la presenza di telo impermeabilizzante in materiale polimerico. Il punto dove è stato effettuato il ritrovamento è stato uno dei tre punti individuati dal Comune di Mola (autorizzato da ARPA Puglia e Regione Puglia) in corrispondenza dei quali avrebbe dovuto esserci roccia e/o suolo esterno

ad abbancamenti di rifiuti.

Il rinvenimento dei rifiuti è avvenuto mentre la Sime srl, in qualità di ditta subappaltatrice come da contratto di subappalto con la ditta Barone Costruzioni s.r.l., stava effettuando i lavori di escavazione del pozzo n. 3 (in ordine crescente, dopo aver realizzato i pozzi n. 1 e n. 2) al fine di poter raggiungere le acque di falda che saranno oggetto di prelievo, analisi e monitoraggio. Ne danno notizia i sindaci di Mola, Giuseppe Colonna e di Conversano, Giuseppe Lovascio. Le amministrazioni ne hanno dato immediatamente comunicazione al sostituito procuratore della Repubblica del Tribunale di Bari, Baldo Pisani e alla gip, Ilaria Casu cui chiedono di provvedere con estrema urgenza alla verifica di quanto rinvenuto, al fine di poter prevenire danni ambientali e rischi da potenziale inquinamento.

Il direttore dei lavori, incaricato dalla stazione appaltante, Francesco Pezzati, ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori e ne ha dato e relativa comunicazione informale all’Arpa Puglia e, successivamente, comunicazione ufficiale agli enti interessati.

