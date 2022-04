Tornano i festeggiamenti per San Nicola dopo due anni di stop per la pandemia Covid. E tornano con il programma completo, dal corteo storico all’imbarco della statua fino allo spettacolo delle Frecce Tricolori.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 28 aprile con il tradizionale sorteggio dei motopescherecci. Alle 18, dopo la messa presieduta dal priore della Basilica, Giovanni Distante, avverrà il sorteggio dei due motopescherecci che porteranno il quadro e la statua del Santo in mare il 7 e l’8 maggio. Seguirà la processione ma in auto della statua del Santo dalla Basilica a corso Vittorio Emanuele fino a piazza Garibaldi per poi proseguire sul lungomare.

Il 7 maggio gli appuntamenti cominceranno alle 18 con la processione con il quadro del Santo da San Giorgio. Alle 20.30 il corteo storico che terminerà alle 22.30 alla Basilica. L’8 maggio le messe cominceranno all’alba. Alle 6.45 è prevista la processione con la statua del Santo per i vicoli del centro storico fino al molo San Nicola dove alle 10 si terrà la messa con l’arcivescovo, monsignor Giuseppe Satriano, e successivamente l’imbarco della statua in mare. Appuntamento invece nel pomeriggio alle 16.30 con l’esibizione delle Frecce Tricolori, mentre alle 20 ci sarà lo sbarco della statua e la processione fino a piazza del Ferrarese con l’accensione delle luminarie. Alle 22 spettacolo pirotecnico.

Infine lunedì 9 maggio, l’appuntamento più atteso è quello del miracolo della Sacra Manna, alle 18 dopo la messa celebrata dall’arcivescovo. La festa si concluderà alle 22 con lo spettacolo pirotecnico e alle 22 e 30 con uno spettacolo musicale.

