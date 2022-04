“Solito tratto, appena manca l’operatrice di zona, nessuno viene a pulire al posto suo. Da tre giorni non passa nessuno”. E’ quanto scritto sui social da una cittadina che si è rivolta in particolare al sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Siamo, nello specifico, in via Nicolai angola Quintino Sella e via Sagarriga. Nelle vicinanze dei bidoni, denuncia la residente la strada è sporca. Dalle buste di immondizia lasciate per terra, ai fazzolettini, pacchetti di sigarette e molto altro. Il problema sarebbe relativo all’assenza dell’operatrice di zona, ma è una situazione che si ripete molte volte nel Barese.

“Vorrei ricordare – sottolinea la cittadina rivolgendosi al sindaco che i turisti non passeggiano solo in centro” – ha concluso allegando la foto delle condizioni in cui verte la zona. Non è un caso isolato, più volte i cittadini hanno lamentato una carenza di attenzione nelle zone limitrofe, sottolineando che c’è più cura nei confronti delle zone centrali. Un altro cittadino, sempre rivolgendosi al sindaco, ha sottolineato che c’è una situazione analoga in via Amendola dove non solo la strada è dissestata, ma ci sono incivili che spesso lasciano la propria immondizia e manca, inoltre, un accesso al marciapiede per i disabili.

“Assistiamo a cadute di gente più anziana – scrive un commerciante della zona – in orari notturni il luogo è sosta per tossici che abbandonano i rifiuti pericolosi. Non c’è la salita per disabili, era stata segnalata ma abbiamo difficoltà ad accogliere clienti in carrozzina che scoraggiati, scelgono di andare altrove” – ha concluso.

Foto Facebook

