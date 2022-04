L’Amtab informa che in riferimento alla chiusura temporanea al transito in via Francesco Crispi nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Ettore Fieramosca, per consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione di tronchi idrici esistenti con rifacimento degli allacci delle utenze AQP dall’ 11 al 15 aprile 2022, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, i bus delle linee 1, 2, 3, 6, 13, 14, 16, 19, 53 e 71 effettueranno le seguenti variazioni di percorso.

Linea 1 e 2

In direzione piazza Moro: i bus giunti in via Napoli svolteranno a sinistra per via Brigata Regina, a destra per corso Vittorio Veneto, a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi con ripresa percorso ordinario;

In partenza da Piazza Moro: i bus giunti in piazza Garibaldi proseguiranno per via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto, a sinistra per via Brigata Regina, a destra per via Napoli con ripresa percorso ordinario;

Linea 6, 19 e 53

In direzione piazza Moro: i bus giunti in corso della Carboneria svolteranno a sinistra per via Brigata Regina, a destra per corso Vittorio Veneto, a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi con ripresa percorso ordinario;

In partenza da Piazza Moro: i bus giunti in piazza Garibaldi proseguiranno per via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto, a sinistra per via Brigata Regina, a destra per via Napoli con ripresa percorso ordinario;

linea 3, 13, 14, 16 e 71

In direzione piazza Moro: i bus giunti in via Crispi svolteranno a sinistra per via De Cristoforis, a sinistra per corso Mazzini a destra per via Brigata Regina, a destra per corso Vittorio Veneto, a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi con ripresa percorso ordinario;

in partenza da Piazza Moro: i bus giunti in piazza Garibaldi dovranno proseguire per via Bonazzi, a sinistra per corso Vittorio Veneto, a sinistra per via Brigata Regina, a sinistra per corso Mazzini, a destra per via De Cristoforis, a destra per via Crispi con ripresa percorso ordinario.

Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo le suddette variazioni di percorso. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.

