Allergene non dichiarato, il ministero della Salute segnala richiamo Mozzarella Vivibene Selex Bocconcini “senza lattosio”. In particolare, secondo quanto dichiarato dal Ministero, il prodotto “non è idoneo al consumo da parte di persone allergiche al latte”.

Da qui la segnalazione e il richiamo, sia sul sito del Governo, sia in gazzetta ufficiale della Mozzarella Vivibene Selex Bocconcini “senza lattosio”. I lotti di produzione interessati dal richiamo sono nello specifico il 94, 95 (03.05) e 96,97 (05.05). Tra parentesi sono indicate le date di scadenza del prodotto. La comunicazione, del richiamo dagli scaffali, arriva dallo stabilimento di Varna, in provincia di Bolzano, attivo in via Brennero 2, 39040. Il produttore è il Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop.

L’azienda ha dichiarato che nelle confezioni con la dicitura “senza lattosio” sono state inserite per errore le mozzarelle con lattosio. La ditta ha fatto sapere che è molto importante individuare questo prodotto e ha esortato i cittadini a controllare se sia stato acquistato o meno. In questo caso il consiglio, soprattutto se allergici, è quello di non consumatelo e riportarlo al punto vendita per provvedere alla sostituzione.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.