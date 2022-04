Messa in archivio anche la vittoria contro l’Avellino, che ha riportato a Bari il ‘trenino’, si pensa subito al prossimo incontro. La penultima giornata del girone C di Serie C, vede il Bari ospite del Taranto nell’ultimo derby stagionale dei biancorossi.

Vigilia di questo incontro, affidata come sempre, alle parole del mister Michele Mignani. L’allenatore del galletti elogia la crescita dei suoi giocatori e l’impatto che hanno avuto nell’intero campionato.

“Io non parlo mai dei singoli perché ho sempre pensato che l’allenatore deve mandare dei segnali nello spogliatoio e non tramite stampa – sottolinea il mister – credo però che sia evidente che ci sono dei giocatori che hanno fatto molto bene. Maita è un giocatore che è cresciuto molto rispetto al passato. Faccio un altro nome di un giocatore che magari non è appariscente, ma che a mio avviso è stato determinante sotto molti aspetti, ed è quello di Manuel Scavone”.

Sull’impegno di domani, il mister ha le idee chiare, i giocatori si sono allenati bene e sono tutti motivati.

“Ho visto i ragazzi motivati, si sono allenati bene – spiega il mister – per come li conosco e per come li vedo, domani scenderanno in campo per vincere. Mi spiace che non ci potranno essere i tifosi, so bene quanto è importante questa partita. Proprio per questo ce la metteremo tutta per vincere e per regalare un’altra gioia alla gente di Bari”.

Richiesto un parere sulla prossima stagione, Mignani tranquillizza tifosi e stampa, avendo piena fiducia nei suoi uomini e mezzi.

“Credo che i giocatori della nostra rosa non hanno problemi a giocare una categoria superiore – sottolinea Mignani – è vero che aumenta la qualità in campo, ma la cosa più importante in una squadra è l’organizzazione. Se si riesce a dare un’organizzazione ad una squadra, si può fare bella figura”.

Infine al mister viene richiesto un parere sul record negativo del Bari, che in campionato non ha mai trionfato sul campo del Taranto.

“Speriamo innanzitutto che quella di domani sia una bella partita – dice il mister – poi sarebbe bello vincere per aggiungere un altro tassello a questa stagione. Ovviamente ci sarà un avversario a darci battaglia ma noi faremo del nostro meglio”.

Ultimo derby stagionale fissato per domani 16 aprile. Calcio d’inizio allo ‘Iacovone’ previsto per le ore 17:30.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.