Scomparso da questa mattina Gaetano Morelli, 77enne di Bari, residente nel rione Carrassi. Tanti gli appelli sui social per ritrovarlo. Tra questi anche l’associazione Penelope Puglia. “Gaetano Morelli – si legge nel post dell’associazione – soffre di vuoti di memoria e stamattina è uscito per fare la spesa vicino casa sua, zona Carrassi, ma non ha fatto più ritorno. Una segnalazione molto attendibile è giunta da via Oberdan prima del ponte. Si prega la cittadinanza di prestare la massima attenzione. Cerchiamo di aiutare lui e la sua famiglia”.

