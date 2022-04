“La bellezza incontra la bellezza e ciò ci rende particolarmente orgogliosi”. Commenta così Michele Emiliano, tramite le sua pagine Facebook, la scelta di Gucci di sfilare a Castel del Monte.

“Gucci ha scelto uno dei tesori di Puglia per presentare la sua nuova collezione. Il prossimo 16 maggio modelle e modelli sfileranno a Castel del Monte, simbolo per eccellenza della nostra regione. La valorizzazione dei luoghi storici – dice Emiliano – è una delle cifre stilistiche della visione di Gucci, sempre attenta a preservare il patrimonio storico, culturale e architettonico delle location che seleziona per i propri grandi eventi.

Per la Puglia è una nuova opportunità di promozione attraverso le lenti dell’alta moda. Un’occasione per sfilare ancora una volta sotto i riflettori, farsi ammirare da un pubblico vasto e diventare meta sempre più ambita, sia per i turisti che per le grandi realtà internazionali come Gucci”.