“La situazione delle farmacie a Bari, come nel resto della Puglia, è assolutamente sotto controllo. Si sta operando con la massima sicurezza e tranquillità. Non ci sono urgenze né alcuna situazione di allarme”. Il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e Bat, Luigi d’Ambrosio Lettieri commenta il ritorno delle file per i tamponi in questi giorni, forse anche legato ad una maggiore precauzione dei baresi in vista dei pranzi di Pasqua e Pasquetta.

“Il peggio è passato – continua D’Ambrosio Lettieri – Dopo la grave situazione in cui ci siamo trovati negli scorsi mesi, ora la situazione è assolutamente regolare. Anzi c’è una ottima organizzazione che ci consente di essere fiduciosi. Certo non bisogna abbassare la guardia, anche perché siamo di fronte ad un virus con una altissima trasmissibilità. Il Covid c’è, non ne siamo ancora fuori, ma i sintomi di questa variante sono abbastanza contenuti, molto simili ai sintomi influenzali”.

Anche per i ponti di Pasqua assicura D’ambrosio Lettieri si dice ottimista. “Sarà aperto un numero di farmacie superiore agli anni scorsi – conclude – in modo da consentire un afflusso regolare per chi intende fare i tamponi. Consiglio vivamente durante queste festività l’uso della mascherina perché ci sono in giro un numero sempre crescente di contagiati asintomatici”.

