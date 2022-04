Bancomat bloccati in tutta Italia: oggi, venerdì 15 aprile, risulta impossibile effettuare pagamenti con la carta. I problemi stanno riguardando le banche Intesa Sanpaolo, UniCredit, Bnl, Fineco e Poste Italiane. Come segnala il sito Downdetector, i Pos per il pagamento tramite carta di credito risultano bloccati. Molti clienti si sono trovati ad esempio a dover lasciare la spesa fatta perché i pos appunto non funzionavano. Tantissime le segnalazioni in tutta Italia. Sono in corso indagini per identificare le cause del malfunzionamento, forse riferito alla piattaforma Nexi.

