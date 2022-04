C’è uno sguardo sempre attento sulla politica pugliese. Ed è quello di Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio ed ex leader del Pd. A Renzi non è sfuggito il cambio di casacca dell’ormai ex capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Stefano Lacatena, passato repentinamente con Emiliano.

“Avete visto che cosa sta accadendo in Puglia?, Il grande bluff di Michele Emiliano sta svelando infine il suo volto. Inciuci vergognosi, scandali messi a tacere, strani rapporti che vanno ben oltre il mondo politico, scrive Renzi. Nel libro “Il Mostro” – che uscirà nelle prossime settimane e che già potete prenotare online – sono sicuro che piacerà a molti il capitolo su come dei magistrati divenuti amministratori locali mi hanno combattuto alzo zero quando ero al Governo e lo hanno fatto distruggendo la credibilità delle loro amministrazioni.

Non solo Emiliano, sia chiaro: per rimediare ai danni fatti da De Magistris, è dovuto intervenire lo Stato centrale, che paga i debiti fatti dall’ex sindaco di Napoli. Appuntamento con “Il Mostro”. E un abbraccio solidale a tutta la comunità di Italia Viva in Puglia, massacrata ingiustamente perché non voleva votare Emiliano al grido di “porterete la destra al Governo”. No – conclude – la destra al governo in Puglia l’ha portata Emiliano”.

(Foto repertorio)

