“Destiniamo nuove risorse all’Agenzia Pugliapromozione per rilanciare nel post-pandemia la destinazione Puglia come meta di viaggio sicura e accogliente, in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile”, dichiara l’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane. “Nella strategia del turismo Puglia365 la destagionalizzazione è profondamente interconnessa ad un robusto rafforzamento dell’internazionalizzazione, nonché ad un innalzamento della qualità del prodotto e dell’offerta turistica – prosegue l’assessore Lopane – . La destinazione di 10 milioni per il 2022 ci permette di continuare a finanziare e a rinnovare le progettualità utili a raggiungere questi obiettivi e ad accrescere così la competitività della nostra Regione in Italia e nel mondo”.

Il lavoro di Pugliapromozione continuerà a dare valore ai progetti di brand della Puglia, con particolare attenzione alle attività B2C (Business to Consumer), per la comunicazione e promozione della destinazione, per l’innovazione, prodotto (arte e cultura, wellness, wedding, enogastronomia) ed accoglienza. “La nostra mission è continuare ad alimentare la ripresa del turismo, la destagionalizzazione, l’apertura di nuovi mercati, poiché il turismo rappresenta l’11% del PIL regionale”, prosegue Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione.

Nell’ambito delle schede progetto prodotte dall’Agenzia Pugliapromozione, ed approvate dalla giunta regionale Puglia, verranno rifinanziati le attività progettuali di: grandi eventi, inPuglia365, co-branding, media plan nazionale e internazionale, attività di educational/press tour, le attività di innovazione, le attività dei Pugliesi nel mondo, le fiere ed il prossimo Buy Puglia che si svolgerà ad ottobre.

