Il miglior vino d’Italia presentato da una scuola all’ultimo Vinitaly è pugliese. Il Locorotondo Doc 2021 dell’istituto Basile Caramia – Gigante ha ottenuto il punteggio più alto (88,50). “Complimenti ai docenti, il personale di cantina, gli studenti e le studentesse che hanno contribuito a raggiungere questo prezioso traguardo”, il messaggio del dirigente scolastico.

Il concorso, che ha utilizzato la scheda per l’analisi sensoriale “Union Internationale des Oenologues”, ha visto la partecipazione di 27 scuole di tutta Italia, da Nord al Sud, passando per il Centro, provenienti da 15 diverse Regioni, per un totale di 64 vini in gara.

A giudizio delle due commissioni di valutazione, i vini prodotti nella cantina didattica sperimentale del nostro istituto si sono distinti per le loro caratteristiche organolettiche conseguendo i seguenti risultati: Locorotondo DOC 2021 88,50/100 (1° classificato assoluto), Valle D’Itria Minutolo IGP 2020 86,50/100 (3°classificato Assoluto); Valle D’Itria Aleatico Rosato IGP 2020 83,63/100 (1° classificato categoria vini Rosati fermi), Valle D’Itria Cabernet Sauvignon IGP 2020 83,75/100 (4°Classificato Vini Rossi Tranquilli convenzionali), Valle D’Itria Aleatico Passito IGP 2020 81,63/100 (2°classificato categoria vini passiti).

Foto facebook dell'istituto scolastico

