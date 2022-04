E’ un gesto esemplare quello di una cittadina barese: trova un anello per strada e si mette alla ricerca della legittima proprietaria. Lo fa tramite Facebook con la foto del prezioso raccolto per strada. “Ritrovata in via Nicolai questa sera, magari ha un valore affettivo per qualcuno”.

Il post è piaciuto a tanti. E in effetti non è da tutti i giorni assistere a gesti cosi gentili. “Ogni tanto qualcuno di cuore si trova al mondo!”. E’ il commento principale di molti baresi. Speriamo che si ritrovi al più presto la proprietaria e che questa bella storia abbia un lieto fine.

(foto Facebook)

