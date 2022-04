Un cittadino lituano di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina nel quartiere Carrassi. Gli accertamenti sono ancora nella fase delle indagini preliminari.

Nello specifico, venerdì pomeriggio, i poliziotti sono intervenuti a seguito di segnalazione relativa alla presenza di due persone estranee, all’interno di un appartamento, notate dal proprietario dell’abitazione a seguito di alert dell’impianto di videosorveglianza. All’arrivo degli agenti, uno dei due è stato fermato mentre l’altro, dopo aver aggredito gli operatori per guadagnare la fuga, è riuscito a dileguarsi. Accertamenti in corso per risalire alla sua identità.

L’arrestato è stato condotto in carcere e messo a disposizione delle autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato il provvedimento pre-cautelare, nel contraddittorio con la difesa.

